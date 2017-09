Wozniacki overklast Muguruza en bereikt finale in Tokio

De 27-jarige Deense is de titelverdedigster in Tokio. Vorig jaar won Wozniacki de finale van de Japanse Naomi Osaka. Dit keer treft ze in de finale Anastasia Pavlioetsjenkova. De 26-jarige Russische tennisster was in drie sets de Duitse voormalige nummer één van de wereld Angelique Kerber de baas: 6-0 6-7 (4) 6-4.