Wozniacki pakt eerste Grand Slam na meeslepende finale tegen Halep

Eindelijk heeft Caroline Wozniacki haar eerste Grand Slam-titel binnen. In een marathonpartij van bijna drie uur versloeg de Deense haar Roemeense concurrente Simona Halep in de finale van de Australian Open: 7-6 (2) 3-6 6-4 Ook is ze weer de nummer één van de wereld.

De tranen in haar ogen. Het lijf languit op de baan en de handen in het blonde haar. Blijdschap, zo veel blijdschap na wat ongetwijfeld moet hebben gevoeld als de grootste opluchting van haar carrière. 67 weken stond ze bij elkaar op de nummer 1-positie, eind 2010 voor het eerst. Ze tenniste een vermogen van ruim 26 miljoen dollar bij elkaar. Won al 27 WTA-titels, maar het ontbrak Caroline Wozniacki nog altijd aan die grote knaller. Aan de kroon op haar werk. Die kwam er in Melbourne dan eindelijk, na een slijtageslag van drie uur tegen Simona Halep, die ze vanaf volgende week aflost aan kop van de WTA-ranking.

Het verhaal van deze vrouwenfinale van de Australian Open was van tevoren natuurlijk al briljant. Twee uiterst succesvolle tennissters die beiden op jacht gingen naar de ontbrekende kroon op hun palmares, na twee eerder verloren finales in een Grand Slam-toernooi. Achtenhalf jaar terug stond Wozniacki al in een Grand Slam-finale in New York, maar in twee sets hield Kim Clijsters haar toen in 2009 van de US Open-zege. Vijf jaar later was het vriendin Serena Williams die haar makkelijk met twee keer 6-3 van een zege op Flushing Meadows hield.

Halep verloor op haar beurt in 2014 in drie sets op het gravel van Roland Garros van Maria Sjarapova. Vorig jaar ontglipte de Parijse Open haar opnieuw in drie sets, tegen Jelena Ostapenko. En in Australië was de Roemeense weer de ongelukkige, na bijna drie uur vechten.

Bloeddruk

Het Europese onderonsje tussen Wozniacki uit het Deense Odense en Halep uit het Roemeense Constanta begon voortvarend voor de latere winnares. Rap pakte ze een 5-2 voorsprong in de eerste set. Halep knokte nog terug tot een tiebreak, maar daarin ging ze hard onderuit. Onder de zware omstandigheden van 32 graden en een hoge luchtvochtigheid kregen de speelsters tien minuten rust voor de tweede set, waarin het Halep was die duidelijk niet lekker in haar vel zat. Ze vroeg de fysio op de baan, liet haar bloeddruk opmeten.

En gek genoeg kwam ze daarna sterk in haar ritme. Op 4-2 brak het Roemeense loopwonder naar 5-2, waarna ze op eigen service zelf het tweede bedrijf opeiste. De beslissende set werd een thriller die alle kanten op ging. De ene break werd gevolgd door de volgende. Dan leek Halep weer de beste papieren te hebben, dan weer Wozniacki. De Deense kwam 3-1 voor, Halep knokte zich terug tot een 4-3 voorsprong, waarna Wozniacki na een medische time-out met een bandje om haar knie weer een 5-4 voorsprong nam en het meteen maar afmaakte op haar eerste Championshop Point.

Elle Magazine

Vijftig jaar na haar eerste titel van de Australian Open overhandigde Billie Jean King de Daphne Akhurst Memorial Cup en een cheque van 2,6 miljoen euro aan Wozniacki, de eerste Deense winnares van een Grand Slam-toernooi. ,,Ik neem even een seconde om deze beker te knuffelen hoor'', sprak de Deense die op het erepodium met een trillende stem stond te shaken van opwinding en geluk. ,,Ik heb zo lang op dit moment gewacht. Er jaren voor gewerkt om dit mogelijk te maken. Wat zijn dit een ongelooflijk mooie twee weken geweest. Hopelijk kom ik nu een keer op de cover van Elle Magazine.''