WTA steunt Serena Williams in seksisme-rel

Djokovic mist 'idool' Sampras na evenaring van diens erelijst in New York

6:54 Novak Djokovic kwam met zijn derde triomf bij de US Open in New York op 14 grandslamtitels, evenveel als de Amerikaanse oud-tennisser Pete Sampras. ,,Hij is mijn idool, jammer dat hij hier nu niet is. Ik zal hem echter snel wel weer zien, denk ik. Ik houd van hem'', sprak de Serviër glunderend na zijn zege in de finale tegen de Argentijn Juan Martin del Potro.