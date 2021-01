Yastremska loopt tegen de dopinglamp

Boris Becker openhartig over seksschan­daal en faillisse­ment: ‘Mijn moeder zei nog: ga nu niet uit’

15:33 In de laatste aflevering van zijn podcastserie ‘Boris Becker - The Fifth Sentence’ vertelt de tennislegende vrijuit over de zeven jaar cel die hem boven het hoofd hangt - volgens de Britse tabloids is Becker bankroet - en heeft de Duitser (53) het ook over de beruchte ‘bezemkast-affaire’ met Angela Ermakova.