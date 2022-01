Zaak-Djokovic zorgt voor wrevel onder spelers: ‘Hij is niet belangrijker dan het toernooi’

De tennissers die meedoen aan de Australian Open zijn klaar met de situatie rond Novak Djokovic. De rel rond de Serviër overschaduwt de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar. ,,Het is heel duidelijk dat Novak Djokovic een van de beste tennissers ooit is”, zei Rafael Nadal op een persconferentie in Melbourne. “Maar geen enkele speler is belangrijker dan een toernooi, toch?”

,,Spelers komen en gaan”, vervolgt de Spanjaard, die in 2012 en 2019 de finale in Melbourne van Djokovic verloor. ,,Of het nou gaat om Roger, Novak, om mij of om Björn Borg die in zijn tijd geweldig was: tennis gaat altijd door.”

Volgens Nadal en heel wat andere tennissers moet de aandacht naar de Australian Open toe in plaats van naar de zaak rond Djokovic, die zich nu al anderhalve week voortsleept. Zondag moet dan eindelijk duidelijk worden of de nummer 1 van de wereld vanaf maandag meedoet aan het toernooi of dat hij het land wordt uitgezet.

,,De Australian Open is veel belangrijker dan één speler. Als hij uiteindelijk gaat spelen, ok. Als hij niet speelt, dan wordt het ook een geweldige Australian Open”, aldus Nadal. ,,Ik word een beetje moe van de hele situatie. Het is belangrijk om over onze sport te praten, over tennis.”

Volledig scherm Rafael Nadal tijdens een training in Melbourne, waar maandag de Australian Open begint. © AFP

Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, zei eerder in de week dat Djokovic “zijn eigen regels bepaalt”. De Griekse tennisser wilde daar zaterdag weinig meer aan toevoegen. ,,Ik ben hier om over tennis te praten, niet over Novak Djokovic. Maar ik zal niet liegen. Het was de afgelopen weken constant in het nieuws. Deze zaak heeft heel veel aandacht gekregen, veel mensen praten er over. Daarom ben ik hier om over tennis te praten, want daar is het de afgelopen weken te weinig over gegaan en dat is heel jammer.”

Volgens de Australiër Alex de Minaur zorgt de zaak-Djokovic voor wrevel onder de spelers. ,,De hele situatie heeft de aandacht voor de deelnemers weggenomen. Wij zijn hier om de Australian Open te spelen. Als je het land in wil, moet je dubbel gevaccineerd zijn. Het was aan hem, het zijn zijn keuzes”, aldus De Minaur over Djokovic.

Naomi Osaka, de titelverdedigster bij de vrouwen, weet hoe het voelt om het middelpunt van een rel te zijn. De Japanse besloot vorig jaar voorafgaand aan Roland Garros de media te boycotten. Osaka trok zich uiteindelijk als gevolg van alle ophef terug. ,,Dit is een ongelukkige situatie”, zei Osaka. ,,Novak is een geweldige tennisser en het is best treurig dat sommige mensen hem nu vooral hierdoor gaan herinneren. Ik weet hoe het is om in zo’n situatie te zitten, dat alle vragen over jou gaan en dat je opmerkingen van andere spelers over je leest. Dat is niet fijn.”

