Zege Pliskova in Tokio komt Bertens slecht uit

Osaka verkeert in grote vorm getuige haar winst op Flushing Meadows. De twintigjarige Japanse verraste Serena Williams en won de US Open. Haar eerste toernooioptreden sinds haar verrassende zege in de Verenigde Staten resulteerde direct in een finaleplek. Op de mondiale ranglijst staat Osaka inmiddels op de zevende plaats en in Tokio liet ze in aanloop naar de finale zien waarom.



Tegen Pliskova oogde de Japanse echter vermoeid en kwam er een einde aan de serie van tien overwinningen van Osaka. ,,Ik vermoedde al dat Naomi moe was en paste mijn spel daarop aan. Met gemengde temposlagen en de focus op haar backhand dwong ik haar tot fouten", zei Pliskova die maar twee breaks nodig had om haar tweede WTA-titel van het seizoen te pakken. Eerder won de Tsjechische in Stuttgart.



Pliskova deed goede zaken voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore voor de acht best presterende speelsters van het seizoen. Op de jaarranglijst ging ze Kiki Bertens voorbij en staat ze nu achtste. De 26-jarige Wateringse won zondag het tennistoernooi van Seoul en is ook nog volop in de strijd voor een ticket voor het prestigieuze eindejaarstoernooi.