Zelfs bij de Australian Open gaat het over de Feyenoord-bus

,,Hebben jullie gehoord waar ‘Koef’ het over had bij zijn nieuwjaarsspeech bij Feyenoord?’’, vraagt Van Boeckel, doelend op die andere oud-tennisprof, Mark Koevermans (51), thans algemeen directeur in de Kuip. ,,Hij had het over een bus’’, reageert Schapers. Ik weet nergens van en moet het later even zoeken op AD.nl. ,,We moeten met deze bus allemaal dezelfde kant op’’, blijkt Koef te hebben gezegd. ,,De bus stopt weleens. Dan stapt er soms iemand uit en die zien we niet meer terug.’’