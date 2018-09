Zien we straks chique Kiki bij WTA Finals?

Door Rik Spekenbrink



Op het randje van de mondiale top 10. Volop in de race voor de WTA Finals. Een paar miljoen dollar aan prijzengeld op het spel. Het is maar goed dat Kiki Bertens nog altijd dat schuchtere en nuchtere meisje uit Zuid-Holland is. Die gaat niet snel naast haar schoenen lopen. Eerder vindt ze het verwarrend en ongemakkelijk, haar nieuwe status in het tennis en alles wat daarbij komt kijken. Maar het is wel de realiteit.



In Azië speelt Bertens (26) deze weken voor twee extra hoofdprijzen. Als ze goed presteert, kwalificeert ze zich voor het eerst in haar carrière voor het lucratieve eindejaarstoernooi, de Finals, zeg maar het WK tennis. Brenda Schultz was in de jaren 90 de laatste landgenote die dat flikte, toen er nog 16 in plaats van 8 vrouwen aan meededen. Ook gloort voor Bertens de top 10 op de ranking, een niet te onderschatten doel in de sport waarin de ranglijst er zeer toe doet. Schultz, negende van de wereld in 1996, was na Betty Stöve de enige Nederlandse die dit bereikte. Bertens staat nu twaalfde, haar hoogste notering ooit.