Zonder punten en veel toppers wankelt Wimbledon dit jaar, hoe mooi het gras ook is

Daniil Medvedev niet op Wimbledon, wel in Rosmalen: ‘Ik kan er ook niets aan doen’

Daniil Medvedev hoopt deze week in Rosmalen weer te ‘genieten’ van tennis op gras. In tegenstelling tot de andere tennissers op de Libéma Open kan hij zich niet voorbereiden op Wimbledon, waar hij dit jaar niet welkom is.

6 juni