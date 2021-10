Zverev beschuldigd van mishandeling ex-vriendin, ATP kondigt onderzoek aan

De ATP richt zich op de beschuldigingen die Sjaripova afgelopen zomer naar buiten bracht in een interview met Slate.com. Zverev zou haar in oktober 2019 tijdens het masterstoernooi in Shanghai hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen toen ze uit de douche kwam op hun hotelkamer. De mishandeling zou zijn gebeurd voorafgaand aan de partij van Zverev in de achtste finales tegen de Rus Andrej Roeblev.

,,De beschuldigingen tegen Alexander Zverev zijn serieus en we hebben de verantwoordelijkheid om ze te onderzoeken”, aldus ATP-directeur Massimo Calvelli. ,,We hopen dat ons onderzoek ons in staat zal stellen de feiten vast te stellen en passende vervolgmaatregelen te bepalen. De ATP veroordeelt elke vorm van geweld of misbruik.”

Eind vorig jaar kwam Sjaripova voor het eerst naar buiten met ernstige beschuldigingen. Voorafgaande aan de ATP Finals in Londen onthulde ze in het magazine Raquet dat de Duitse tennisser haar tijdens hun relatie fysiek en geestelijk mishandelde en zelfs een keer geprobeerd had haar te wurgen. De Russin beweerde dat het misbruik haar tot een poging tot zelfmoord had aangezet.



Zverev ontkende tijdens een persconferentie de beschuldigingen. ,,We hadden onze ups en downs, maar het beeld van hoe onze relatie in het openbaar wordt beschreven, klopt niet. Het was gewoon niet zo. Dat is niet wie ik ben, zo ben ik niet opgevoed door mijn ouders”, zei de tennisser, die afgelopen zomer olympisch goud veroverde in Tokio.



Na de Spelen zette hij zijn advocaten aan het werk om een halt toe te roepen aan nog meer publicaties over de in zijn ogen ‘lasterlijke en valse’ beschuldigingen. Op Twitter meldde de 24-jarige tennisser dat de rechtbank die wens van hem heeft gehonoreerd.



Volgens de ATP juicht Zverev het interne onderzoek door de bond toe. ,,We zijn ook op de hoogte van het feit dat hij alle beschuldigingen ontkent en we zullen ook de verdere juridische ontwikkelingen volgen.”