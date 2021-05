Zverev dwarsboomt weg voor Nadal naar zesde titel in Madrid

Stunt in Charleston: nummer 1 van de wereld hard onderuit tegen nummer 71

10 april Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuit gegaan in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston. De Australische liet zich verrassen door de Spaanse Paula Badosa, die de partij won in twee sets: 6-4 6-3. Barty had vorige week nog het hoog aangeschreven toernooi in Miami gewonnen.