Zverev en Carreño Busta naar halve finale in Miami

Murray maakt langverwachte rentree in Rosmalen

29 maart Andy Murray maakt na lange afwezigheid zijn wedstrijdrentree in Nederland. De Schot, die al sinds Wimbledon vorig jaar niet meer in actie kwam in officiële wedstrijden vanwege een slepende heupblessure, heeft zijn deelname toegezegd aan het grastoernooi van Rosmalen, dat wordt gehouden van 11 tot en met 17 juni.