Zverev fit voor Australian Open

Geen hoofdtoer­nooi voor Hogenkamp

11 januari Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Australian Open te bereiken. De Nederlandse nummer 168 van de wereld verloor in de derde en laatste ronde van de kwalificaties in twee sets van de Belgische Ysaline Bonaventure: 4-6 3-6.