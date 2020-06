Zverev laat zich verrassen door Petrovic in tweede ronde Adria Tour

Rolstoel­ten­nis­ster De Groot baalt van US Open: ‘Zo ga je niet met spelers om’

19 juni Bij de US Open van dit jaar is er vanwege de coranacrisis geen ruimte voor het rolstoeltennis. Het leverde een woedende reactie op van de nummer 1 van de wereld in de quad-divisie, Dylan Alcott. En ook de regerend kampioene bij de vrouwen, Diede de Groot is teleurgesteld. ,,Het is pijnlijk.”