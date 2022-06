Zverev moet zinderende strijd staken door enkelblessure, jarige Nadal naar veertiende finale in Parijs

Met videoRafael Nadal staat zondag voor de veertiende keer in de finale van Roland Garros, waar hij zijn 22ste Grand Slam-titel kan pakken. Al bereikte de Spanjaard op zijn 36ste verjaardag de eindstrijd in Parijs op een dramatische manier, doordat Alexander Zverev door zijn enkel ging en schreeuwend van de pijn moest opgeven. Het stond op dat moment pas 7-6 (10-8), 6-6 voor Nadal na ruim drie uur tennis.

Adembenemend waren de passingshots van Nadal in de tiebreak van de eerste set. Hij had zijn allerbeste tennis nodig om liefst vier setpoints op rij weg te werken. Of neem de zevende game van de tweede set. Punten vol dwingende groundstrokes, vernuftige dropshots en strakke volleys en uitgemeten lobs. Vaak knokten beide spelers zich terug in spannende rally’s op cruciale momenten. Maar juist in die situaties kwam de Spanjaard het vaakst bovendrijven.

Het was de belangrijkste reden waarom het Zverev maar niet lukte om afstand te nemen van de Spanjaard. En het was tegelijkertijd veelzeggend voor zijn spel in de rest van de games. Want de Duitser leek de wedstrijd regelmatig stevig in handen te nemen. Zo begon hij uiterst dwingend aan de halve finale, om zijn vroege voorsprong vervolgens weg te geven. En brak hij Nadal in zijn vier eerste servicegames van de tweede set, om ook die in een tiebreak uit te zien lopen.

Nadal won de eerste tiebreak met 10-8 en sleepte er in de tweede set (waarin er liefst acht breaks waren) opnieuw een tiebreak uit, toen er al ruim drie uur was gespeeld. Maar het was op het moment dat het een tweede tiebreak werd, dat al het voorgaande er ineens niet meer toe deed. In het laatste punt van de twaalfde game ging Zverev door zijn enkel en schreeuwde het uit van de pijn. Het was einde wedstrijd voor de Duitser, dat werd snel duidelijk. En einde droom om ten koste van de meest succesvolle tennisser aller tijden zijn eerste finale van Roland Garros te halen.

Rolstoel

Zverev ging in een rolstoel nog even naar binnen, maar strompelde zo'n tien minuten later terug het gravel op van Court Philippe Chatrier. De 25-jarige Duitser deed dat met krukken, waarmee duidelijk was dat hij de strijd echt niet kon vervolgen. Nadal gaf hem een warme knuffel en baalde ook zichtbaar van dit slot na drie uur tennis van de bovenste plank. ,,Dit is heel treurig. Hij speelde geweldig tennis dit hele toernooi en vanavond. Hij is een geweldige collega", zei Nadal over Zverev. ,,Ik weet hoe hard hij werkt om een Grand Slam te winnen, dus het is erg treurig hoe het nu afloopt voor hem hier. Ik weet zeker dat hij nog Grand Slams gaat winnen, meerdere Grand Slams zelfs. Daar ben ik van overtuigd.”

,,Het is geweldig om weer naar de finale te gaan hier in Parijs, maar dit is een enorme domper voor ons en voor alle tennisliefhebbers. Na drie uur tennis hadden we nog altijd de tweede set niet afgerond, ongelooflijk”, zei Nadal.

Nadal staat zondag om 15.00 uur dus opnieuw in de finale, tegenover Marin Cilic (33) uit Kroatië of Casper Ruud (23) uit Noorwegen. Het wordt voor de 36-jarige Spanjaard zijn veertiende eindstrijd in Parijs. Tot nu toe won hij al zijn dertien finales in Parijs. Het is inmiddels bij iedere sportliefhebber wel bekend: de Spanjaard kan zijn 22ste Grand Slam-titel winnen, een hallucinerend getal, om zijn status als allergrootste aller tijden nog maar eens te benadrukken. Novak Djokovic (die in de kwartfinale van Nadal verloor) en Roger Federer (door blessures niet van de partij) staan op 20 Grand Slam-titels.

