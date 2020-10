Zverev naar finale tegen Auger-Aliassime in Keulen

Alexander Zverev kan morgen voor de twaalfde keer een ATP-toernooi winnen. De 23-jarige Duitser bereikte de finale in Keulen. Zverev, die als eerste is geplaatst, won in twee sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich: 7-5, 7-6 (3).

Zverev won zeventien maanden terug in Genève voor het laatst een toernooi. Een maand geleden was de huidige nummer zeven van de wereld dicht bij de eindzege in de US Open. De Oostenrijker Dominic Thiem was hem in een slopende wedstrijd van vijf sets net de baas.

,,Die wedstrijd spookt nog 20 tot 25 keer per dag door m'n hoofd. Ik droom er zelfs van", aldus Zverev vandaag. In de finale in Keulen is de Canadees Félix Auger-Aliassime zijn tegenstander.

Sint-Petersburg

Andrej Roeblev plaatste voor de finale in Sint-Petersburg. De als derde geplaatste Rus won in drie sets van de Canadees Denis Shapovalov, die als nummer twee was ingeschaald: 4-6 6-3 6-4.

Roeblev is door zijn finaleplaats ook dichter bij deelname aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste spelers van 2020. In de eindstrijd in Sint-Petersburg treft Roeblev de Kroaat Borna Coric.

In Pula in Italië staat ook een thuisspeler in de finale. Marco Cecchinato speelt om de toernooiwinst tegen de Serviër Laslo Djere.

