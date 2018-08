Zverev nog één stap verwijderd van titelprolongatie Washington

Murray laat kwartfina­le in Washington schieten

8:57 Andy Murray heeft zich ook teruggetrokken uit het toernooi in Washington. De Schot meldde zich af voor zijn partij in de kwartfinales tegen de Australiër Alex de Minaur. De voormalig nummer één van de wereld had kort daarvoor aangegeven dat hij volgende week niet in actie komt in het masterstoernooi om de Rogers Cup in Toronto.