Zverev pas na ruim drie uur langs Anderson

In het lege Arthur Ashe-stadion stond Zverev er op de momenten dat het moest. In zowel de derde als vierde set profiteerde hij van één slordige game van de Zuid-Afrikaan, die is afgezakt naar plek 117 op de wereldranglijst.

,,Ik ben blij dat ik in het begin van de derde set een aantal breakpoints wegwerkte, want tegen Kevin wil je niet 2-1 in sets achter komen”, aldus Zverev. ,,Ik ben blij dat ik door ben, want een speler als Kevin tref je normaal niet in de eerste ronde. Hij is eerder een tegenstander voor in de vierde ronde of kwartfinale.”