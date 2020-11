Zverev verslaat Schwartzman en blijft in leven op ATP Finals

Zverev leek na het winnen van de eerste set en een vroege break in de tweede set op een probleemloze overwinning af te stevenen, maar tegenstander Schartzman staat bekend om zijn vechtersmentaliteit en gaf zich ook ditmaal niet gewonnen. De Argentijn, die in zijn openingsronde kansloos was tegen Novak Djokovic (6-3, 6-2), boog in een leeg stadion een 1-3 achterstand om in 6-4 setwinst.



In de derde set stelde Zverev orde op zaken en sloeg hij op zijn eerste wedstrijdpunt direct toe. Zverev mag nog dromen van een plek in de halve finales, maar moet zijn volgende partij dan wel winnen van Djokovic. De Serviër neemt het vanavond op tegen Medvedev. Djokovic en Medvedev wonnen allebei hun eerste partij.



Voor Schwartzman, die zijn debuut maakt in Londen, eindigt de ATP Finals in de groepsfase.