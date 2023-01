Afrikaanse of Arabische kleding nodig? Hawa helpt je graag in haar nieuwe winkel in Terneuzen

Hodan? Dat is Somalisch. Het staat voor ‘rijkdom’, vertelt Hawa (40). Zij is van Somalische afkomst. Met haar kleding en de inrichting van haar huis in Terneuzen houdt ze samen met haar man Mohammed en twee dochters haar cultuur in ere. ,,Veel buitenlandse mensen doen dat, ook om er voor te zorgen dat je geen heimwee krijgt’’, vertelt ze. Om dat voor elkaar te krijgen heb je soms heel specifieke spulletjes voor nodig. ,,Die waren hier nergens te verkrijgen, dus reed ik regelmatig naar een winkel in Gent. Op een gegeven moment vroegen mensen uit de buurt of ze met mij mochten meerijden. Toen dacht ik: hé, hier kan ik iets mee’’, vertelt Hawa.