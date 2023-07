Al maandenlang inbraakgolf in Terneuzen, maar de politie zwijgt

Uit de misdaadcijfers die de politie elke maand publiceert, blijkt dat de afgelopen vier maanden (van maart tot en met juni) 56 meldingen waren van inbraken in Terneuzen. Dat zijn er ongeveer net zoveel als normaal in een heel jaar. In maart en juni vond de helft van alle Zeeuwse inbraken plaats in deze gemeente.

De politie bevestigt dat er sprake is van een inbraakgolf. ,,We herkennen dat beeld”, zegt een woordvoerster. Zij wil er verder zo min mogelijk over kwijt. Op vragen over waar de inbraken precies plaatsvinden, of er een patroon zichtbaar is en in hoeverre er actie wordt ondernomen, gaat de politie niet in. ,,Het heeft zeker onze aandacht. Verder kunnen we daar niets over zeggen, juist omdat het zo onze aandacht heeft.”