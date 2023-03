‘Als je er oog voor hebt, zie je dat Terneuzen een groot openluchtmuseum is’

Dat zegt Clement natuurlijk een beetje prikkelend. Maar het raakt wel precies de kern van wat hij met zijn wandelroute Kunst voor Iedereen door het centrum van de stad beoogt. ,,Sommige kunstwerken staan er al zo lang, dat je ze niet meer ziet staan. Simpelweg omdat ze er nu eenmaal zijn. Ik kwam op dit idee in coronatijd. De musea waren dicht, we konden nergens naartoe. Toen bedacht ik dat er buiten ook heel veel is te zien. Ook in Terneuzen, dat best een rijke kunstcollectie heeft.’’