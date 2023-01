‘Als we in Istanbul zijn, missen we Terneuzen’

Wie? Selin Sebzecili (35) en Goktug Kutuk (34) Waar? Schoolweg in Terneuzen Wanneer? Vrijdag 13 januari, 12.20 uur

Goktug: ,,Wij komen uit Istanbul en kwamen vijf jaar geleden naar Terneuzen om bij Dow te werken. We waren drie maanden getrouwd.”

Selin: ,,Ik kreeg een aanbieding om bij Dow te komen werken en we besloten om de sprong te wagen. Ook Goktug kon bij Dow aan de slag. Hij werkt in de logistiek en ik op de commerciële afdeling.”

Goktug: ,,Sinds dag één voelt het als ‘workation’. Het is lekker rustig hier in Zeeuws-Vlaanderen. Geen files en als het kan op de fiets naar het werk.”

Selin: ,,Zeker in vergelijking met Istanbul, een hectische metropool. Je kunt de twee steden eigenlijk niet vergelijken, natuurlijk. In Istanbul wonen twintig miljoen mensen. Op werkdagen komen daar nog vier miljoen mensen bij.”

Goktug: ,,Terneuzen is echt een fijne stad. Het is makkelijk integreren hier. Alleen een beetje jammer dat er zoveel winkelpanden leegstaan hier in de winkelstraten. Ik hoop dat dat met de groei van de stad verandert. Meer winkels en horeca zou de binnenstad wat levendiger maken.”

Selin: ,,Of we hier willen blijven? Absoluut. We wonen hier niet voor niks al vijf jaar. De mensen zijn aardig hier.”

Goktug: ,,Ik ben al eind op weg met het leren van Nederlands. Nog één examen en dan ben ik er. Ik wil de taal goed onder de knie krijgen. Vooral om het te begrijpen wanneer Nederlandse collega's of mijn Nederlandse ploeggenoten bij Scheldesport, waar ik basketbal, grappen over mij maken, haha. Nu sta ik even aan de kant met een meniscus-blessure. Weet je wat ik ook fijn vind aan Terneuzen, trouwens? Dat je vanuit hier zo in Gent, Brugge, Parijs of Londen bent. We maken graag uitstapjes. Maar, om eerlijk te zijn, blijven we als puntje bij paaltje komt vaak gewoon thuis in Terneuzen. Ook omdat we een hond hebben.”

Selin: ,,En omdat we hier een fijn sociaal leven hebben. Onze vriendengroep is een mooie mix van andere expats en Nederlanders. Of we Istanbul missen? Het is eerder andersom. Als we daar zijn, missen we Terneuzen.”