Amper enkele dagen na 18e verjaardag pleegt jongen gewelddadige overval met mes in het Sint-Pietersstation

De jonge dader ging het slachtoffer fysiek te lijf, bedreigde hem met een mes en gooide hem uiteindelijk van de trappen. In het tumult slaagde hij er echter in te ontsnappen, waarna hij de politie verwittigde. Die konden de dader al snel arresteren. Het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het AZ Maria Middelares. De dader, intussen 19 jaar oud, verscheen woensdag voor de rechter. “Een jaar geleden liet ik me omringen door slechte vrienden. Ik was de realiteitszin volledig kwijt en had geen doel voor ogen in mijn leven. Dat is vandaag de dag gelukkig anders. Ik heb ingezien dat wat ik deed fout was. Ik ben dan ook bereid te boeten voor mijn daden en het slachtoffer terug te betalen.” Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 18 maanden, maar kon zich ook vinden in een aanzienlijke werkstraf.