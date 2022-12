Assenede zwaait wijkinspecteur Philip Van Vooren, alias ‘Witse’ uit

Gent Heraanleg Oostakker­dorp nu ook bekroond met Vlaamse prijs: “Creatief, mét respect voor het erfgoed”

De heraanleg van Oostakkerdorp is nu ook bekroond met de prijs voor Openbaar Groen. 98 kandidaten dienden een dossier in verdeeld over elf categorieën. De stad Gent won in de categorie Omgevingsgroen.

20 december