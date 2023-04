Autowrakken in brand aan de Ambachtsstraat Terneuzen, wegen afgesloten

Het kan bijna niet meer mis, maar bij Terneuzen nemen ze ‘kampioen’ nog niet in de mond

Door een overwinning op Steen (1-3) en gunstige uitslagen van de directe concurrenten (verlies Groen Wit en gelijkspel HVV’24) is Terneuzen bijna kampioen in de derde klasse van het zondagvoetbal. Maar bij de ploeg van Hubert van den Hemel, willen ze het daar nog niet over hebben.