Axelse automobilist (20) veroorzaakt chaos in Terneuzen

Hoek wil kleur geven aan het seizoen: ‘Een reekske neerzetten’

Als nummer negen van de ranglijst hervat Hoek zaterdag de competitie in de derde divisie. Met nog zestien duels voor de boeg is er de hang naar meer, maar trainer Pieter Ongena wil aan de vooravond van de uitwedstrijd tegen Barendrecht niet al te hoog van de toren blazen. ,,Ik hoop dat we in staat zijn om eens een reekske neer te zetten.’’

20 januari