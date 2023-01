Axelse ‘dorpsdokter’ Jan Hoefman overleden: ‘Waar er zorgen waren was hij’

Hij was meegaand, verstandig, maar bovenal lief, zegt Margot Vervaet (59). Dertig jaar lang stond ze als assistente aan Hoefmans zijde. Zijn overlijden raakt haar, niet alleen vanwege de innige vriendschap die ze door de jaren heen hebben opgebouwd, maar ook omdat hij zo’n ‘klassieke huisarts’ was. ,,Een arts met persoonlijk contact met patiënten. Hij was het type dokter dat als er iemand was overleden, hij rond de feestdagen langsging bij de nabestaanden. Om ze een hart onder de riem te steken. Hij was er altijd, voor iedereen. Ook buiten zijn spreekkamer.”