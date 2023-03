Belgen uit sloot gered langs Tractaatweg, bestuurder onder invloed

EERSTE KLASSE C Terneuzen­se Boys krijgt na derde zege op rij de subtop in zicht, geen punten voor SVOD’22

Dankzij de derde overwinning op rij heeft Terneuzense Boys een nieuw sprongetje gemaakt in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal. De Zeeuws-Vlamingen wonnen met 1-2 bij subtopper Brielle en staan nu zevende. Competitiegenoot SVOD’22 verloor in eigen huis met dezelfde cijfers van RVVH en pakte geen punten in de strijd tegen degradatie.