Beumer verlaat BC Vlissingen met pijn in het hart: ‘Baal er echt van dat het team uit elkaar valt’

Extra stikstofon­der­zoek nodig voor project Noord­zee-De Wielingen in Cad­zand-Bad

De verbouwing en uitbreiding van hotel Noordzee en nieuwbouw op het terrein van voormalig hotel De Wielingen in Cadzand-Bad behoeft extra huiswerk. Er is meer onderzoek nodig of het project voldoet aan de stikstofregels, aldus de provincie.