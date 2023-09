met video Pas op voor slik op het strand: ‘Het zuigt je benen zó vast dat je ze er niet meer uit krijgt’

Op het strand kun je zomaar tot je knieën wegzakken in het slik. En voor je het weet zit je muurvast. Het overkwam deze week nog een vrouw in Hoofdplaat: zij moest gered worden door de brandweer. ,,De zuigkracht van het slik is enorm.”