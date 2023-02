Bijna de gehele technische staf ontbreekt bij Terneuzense Boys; club is niet blij met inhaalduel

de agenda D’roolse Woepers mogen eindelijk weer buitenspe­len: ‘Gezellig­heid in bouwloods kent geen grenzen’

De Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over wagenbouwersvereniging D’roolse Woepers. Deze club staat in de startblokken om vanaf zaterdag tijdens carnaval met een Mexicaans getinte praalwagen weer door de straten van regionale leutbolwerken te trekken.