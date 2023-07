Bloemen- en bomenrijkdom in ‘Landje van Calon’ middagje te bewonderen voor iedereen

Havens van Vlissingen en Terneuzen krijgen forse tik door Europese recessie

Een jaar terug ronkten de havens van North Sea Port als nooit tevoren, dit jaar zit de klad er flink in. De goederenoverslag via zeeschepen is in het eerste halfjaar fors gekelderd: met 4,2 naar 33,4 miljoen ton. North Sea Port wijt het aan de Europese recessie.