In dit restaurant zitten grote eters gebeiteld

Hoewel het seizoen ten einde loopt, wagen we het erop. We gaan mossels eten. Met een s op het eind, want veel Zeeuwen vinden ‘mosselen’ een werkwoord. Yerseke ligt voor de hand. Toch willen we eens een keer wat anders. Daarom duiken we onder de Westerschelde door, richting Philippine. De restaurateurs in dit Zeeuws-Vlaamse dorp hebben van oudsher een eigen recept voor de zwarte schelpdieren. Dat willen we wel eens proeven.