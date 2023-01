Brand in oven in zorgcentrum Zaamslag zorgt voor veel rook en stank

Oudere boeren tobben met hun pensioen: ‘We waren doodsbang dat we uit ons huis moesten’

Hun fruitteeltbedrijf krimpt en pensioen hebben ze niet opgebouwd. Stoppen? En hoe dan? De zestigers Herman en Magda Vereecken uit Vogelwaarde hadden geen idee. Magda: ,,We waren doodsbang dat we ons huis waar Herman is geboren en getogen vaarwel moesten zeggen.”

17 januari