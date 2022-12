Broers die stiefvader in elkaar sloegen, omdat die hun moeder mishandelde, hoeven niet naar de cel: “Ze hadden een ijzeren staaf en een neppistool mee”

Gent Jonge dieven plegen verschil­len­de inbraken in wagens, maar worden betrapt omdat ze hun gsm achterlie­ten in auto

Twee jonge dieven riskeren elk een celstraf van drie maanden voor het plegen van twee inbraken in wagens. Dat deden ze onder andere in de Tentoonstellingslaan. Ze werden echter betrapt omdat één van hen zijn gsm had achtergelaten in een voertuig.

16 december