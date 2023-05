Colsen Adviesburo voor Milieutechniek wint award Zeeuws familiebedrijf van het jaar 2023

Grote Kleding­beurs in Oostburg: ‘Merken dat steeds meer mensen het niet breed hebben’

De Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over de organisatie achter de Kledingbeurs in de PKN kerk in Oostburg. Vrijdag en zaterdag houdt ontmoetingscentrum Jota in samenwerking met Kledingbank Zeeland hier een grote verkoop.