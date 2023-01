Condooms, poepluiers en lachgas, de Terneuzense zwerfvuilrapers kijken nergens meer van op

Assenede Huizenprij­zen in Assenede stijgen met 30 procent op één jaar tijd: “Maar wel nog steeds betaalbaar”

Ook in 2022 zijn de prijzen van huizen en appartementen opnieuw gestegen, in sommige gemeenten zelfs met meer dan 30 procent. Zo stegen de prijzen van huizen in de gemeente Assenede tussen 2021 en 2022 met maar liefst 30,8 procent. Daarmee staat het in Vlaanderen op de vijfde plaats van sterkste stijgers.

12 januari