Dag 3 op Festival De Ballade: ‘Ik ben speciaal uit Londen overgekomen voor De Ballade’

Carlo en Amanda zijn nieuwe eigenaren van Oud Hulst: 'Ik kijk ernaar uit om hier te koken’

Marc en Marjan van Dongen dachten dat het een jaar of twee zou duren voordat hun brasserie Oud Hulst verkocht zou worden. Dat Carlo en Amanda Ras zó snel aan de lijn hingen, was een grote verrassing. De huidige uitbaters van De Korenbeurs nemen het restaurant per 1 februari 2024 over.