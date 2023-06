De beelden op de boulevard in Terneuzen zullen meer en meer tot leven komen

Ook op het Arsenaalplein en in de Nieuwstraat is het namelijk prijs. Daarover zo meteen meer. We wandelen eerst een rondje met de organisatoren van de Verbeeldingsroute, Ramon de Nennie en Arjelien van Dijke van cultureel instituut Toonbeeld. Die zijn meteen eerlijk: heel veel kunnen ze nu nog niet laten zien. De aanlevering en plaatsing van vijftien kunstwerken is nog in volle gang.