De droom van Luca komt uit; aanleg pumptrackbaan in Axel begint binnenkort

Met dank aan de Mentelity Foundation, die zich achter het idee van Luca schaarde. Op de groenstrook naast 't Sportuus komt een ‘inclusieve speeltuin’ , met een extra baan die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Daarmee wordt het de tweede Bibian Mentel Playground in Nederland.

Paralympisch-snowboarder Bibian Mentel, overleden in 2021, richtte het fonds op met als doel kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking in beweging te brengen. De foundation streeft daarom naar een inclusieve speelplaats in iedere provincie, waar kinderen met en zonder lichamelijke beperking samen kunnen spelen. De eerste Bibian Mentel Playground is vorig jaar geopend in Loosdrecht, de woonplaats van Bibian.