De druk neemt toe bij Hoek: ‘We lachen het zeker niet weg, we moeten de rug rechten’

lezersbrieven Een vleermuis in de spouwmuur gaat vóór: ‘Woning isoleren wordt zo sterk ontmoedigd’

‘Prachtige diertjes’, zegt Jan Fassaert uit Heikant over de vleermuis. Maar het gaat hem te ver dat je moet betalen als je ze in de spouwmuur aantreft. We willen woningen toch isoleren? En Huub van der Laan uit Oostkapelle maakt zich zorgen om het overvolle elektriciteitsnet. Gelukkig komt hij met de ultieme oplossing voor het energievraagstuk. Dit zijn de beste lezersbrieven van de week.