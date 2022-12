Dé ultieme kerstuitstap: Flanders Expo omgebouwd tot Mario Kart-circuit. “Levensechte videogame”

Een banaan werpen, je snelheid boosten of een bliksemschicht afschieten: voor wie ooit Mario Kart speelde, is dit heus geen Chinees. Het spel, op de Playstation of de WII, is puur jeugdsentiment voor wie opgroeide in de jaren negentig -of later- maar nu kan je ook in het echt spelen.

Vijf maanden lang strijkt Supercube neer in Flanders Expo. In de hallen is een kartcircuit gebouwd, maar dan met een bijzondere extra. Rondom rond worden beelden geprojecteerd. Die wekken een droomwereld tot leven. “We hebben het karten opnieuw uitgevonden", zegt organisator Arnaud Darimon.

Digitale speeltuin

Net als bij Mario Kart mag je tegen elkaar vlammen - geen nood, de elektrische wagentjes zijn ervoor uitgerust - of kan je ballonnen schieten naar andere spelers. Darimon: “Het is een digitale speeltuin, zeg maar. Van de muren, tot het plafond of de vloer: het is een levensechte videogame op ware grootte.”

Nog mooi meegenomen: de hele maand december is er 30 procent korting om Gent kennis te laten maken met het concept. Een standaardticket kost normaal gezien 39 euro per persoon, goed voor 2 spelletjes van 15 minuten. Vooraf reserveren is wel verplicht. Heel wat data zijn al volgeboekt. Snel zijn is de boodschap.

