Dit was de tweede dag van Festival De Ballade (in tekst, foto en video)

Geldvraag Subsidië­ren lageropge­lei­den de pensioenen van hogeropge­lei­den?

‘Uit veel onderzoeken blijkt dat lageropgeleiden korter leven dan hogeropgeleiden. Wordt hier bij het bepalen van de pensioenpremie rekening mee gehouden’, vraagt lezer Nico Slob zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.