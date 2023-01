Drukker dan ooit in SnowWorld, mede door slechte sneeuw skioorden

Zelzate Topdarter Mike De Decker komt thuismatch spelen in café Ons Huis

Recent stond er met Mike De Decker wat Zelzaats bloed op het WK Darts in Londen. De Decker woont momenteel in het Mechelse, maar groeide op in de kanaalgemeente. Donderdag 19 januari kan je hem in levende lijve aan het werk zien in Ons Huis in de Koningin Astridlaan.

12:57