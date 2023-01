Eddy Gadeyne schenkt zelfgeschreven boek over roofvogels aan bib: “Mens en de natuur dichter bij elkaar brengen”

Eddy werkt aan de technische dienst van het lokaal bestuur, waar hij mee instaat voor het bomenbeheer en hij zetelt ook in de milieuraad en de bomenwerkgroep. Naast bomen en milieu heeft hij een grote passie voor roofvogels. Dit resulteerde in een werk werk van meer dan 1.000 pagina’s die hij in twee volumes uitbracht. “Het idee om een boek te schrijven over roofvogels heb ik al zeer lang. Ik heb de afgelopen jaren heel veel opgezocht en met de hulp van anderen gegevens verzameld”, vertelt hij. “Nu vond ik eindelijk de tijd om het boek te schrijven en ik ben zeer tevreden over het resultaat.”

In het boek vind je alle mogelijke info over de verschillende roofvogels in Vlaanderen terug. Het boek duikt ook in de geschiedenis van de roofvogel en het boek wordt geïllustreerd met prachtige foto’s. De veldgids is een kleiner exemplaar die een samenvatting geeft van het hoofdwerk. “Ik wil met mijn boek de mens en de natuur dichter bij elkaar brengen. Roofvogels zijn zulke fascinerende vogels en ze zijn een goede barometer over hoe het gesteld is met de natuur en de leefomgeving van de mens. Als roofvogels het goed doen, dan is dat ook positief voor de mens.”

Hoewel Eddy het boek beschouwd als zijn levenswerk, denkt hij nog niet aan stoppen. “Om de vijf jaar wil ik een kleine update schrijven voor het boek, want de cijfers blijven natuurlijk niet actueel. En ik heb ook plannen om een boek te schrijven over de buizerd, mijn favoriete roofvogel”, besluit hij. Het boek ‘Roofvogels in Vlaanderen’ en de veldgids kan je uitlenen in de bibliotheek van Zelzate.

