Een bloemkool van 4,45 euro. Zeeuwse groenteboeren leggen uit hoe dat komt: er wordt om gevochten

Die strijd is bij voorbaat al verloren. Want bij de super ligt diezelfde bloemkool - uit Spanje - voor nog geen drie euro in de schappen. Nederlanders eten het jaarrond met graagte bloemkool, weet de groenteboer te vertellen. Ingewikkelde teelt, die bloemkool. Noem het de diva onder de groenten. Voor een bloemkool is het al snel te nat, te droog, te koud of te warm. ,,Soms oogst je in een week het dubbele of juist maar de helft van wat de bedoeling was", verklaart teler Werner Louwerse uit Serooskerke (W). En dit jaar ging het nergens echt goed. Niet in Nederland, waar nu overigens helemáál geen bloemkool van het land komt. En niet in Spanje, waar nu de meeste bloemkolen vandaan komen.