“Een extra speler? Da’s dan 25 euro!” Op de Fair Pay Cup wordt fraude en omkoperij zwaar aangemoedigd

GentOp de vroegere terreinen van de hockeyclub Gantoise in Gentbrugge is vrijdagavond zo mogelijk nog meer aan omkoperij gedaan dan bij het echte WK. Bij het zaalvoetbaltornooi Fair Pay Cup werd dat dan ook enthousiast aangemoedigd. Een grotere goal voor de tegenstander? Geen probleem, zolang er maar met geld gewapperd wordt.

En dat geld gaat allemaal naar de Armste Week. De Fair Pay Cup werd immers op poten gezet door Sportaround vzw en de organisatoren van de Armste Week. Commentatoren van dienst: Stefaan De Winter en Xavier Cloet. En dan weet je uiteraard hoe laat het is. “10 minuten ‘chauffage’? Da’s dan 5 euro. En voor 5 euro extra steken we zelfs het stopcontact in!” Verleidelijk aanbod, in de loods die als sportzaal is ingericht, en waar het bij benadering 0 graden was.

Volledig scherm De Fair Pay Cup: commentator Stefaan bewaart het smeergeld veilig in zijn muts © VDS

Frietjes

Een grotere goal voor de tegenstander? Een roze hesje voor de tegenstander, waardoor alleen die speler mag scoren? Een miswolk om de tegenstander te verblinden? Zelfs een basketgoal in plaats van een voetbalgoal? Allemaal geen probleem, als er maar geld geboden werd. Commentator Stefaan, als heerser in een scheidsrechterstoel van een tennisterrein, bewaarde al dat geld veilig in de rand van zijn muts. En om 20 uur waren er zelfs frietjes voorzien voor alle spelers. Verkocht per opbod, uiteraard, en met een euro extra voor een sausje.

Liefst 12 ploegen schreven zich in voor die ludieke tornooi, waaronder ook 2 ploegen van Vooruit. In voetbal blonken ze niet perse uit, in omkopen wel. “Meer dan 12 ploegen kon niet", zegt organisator Bert Misplon. “Dan hadden we buiten moeten spelen, en dan was het lang niet zo leuk meer rond commentaar en omkoperij en zo. En daar draait het ten slotte om.”

Volledig scherm De Fair Pay Cup: er werd uiteraard ook echt gevoetbald, maar enkel de speler met het roze hesje mocht scoren © VDS

Finale

Morgen is het een rustige dag in de Armste Week, zonder extra activiteiten. Eten via La Grande Bouffe of bieden op de Armste Veiling kan uiteraard wel nog. Dat bieden kan overigens tot zondagavond 20 uur. Dan worden de kavels toegewezen tijdens de gratis toegankelijke finale van de Armste Week, in de Chinastraat. Daar is iedereen welkom vanaf 11.30, voor de Final Grande Bouffe, muziek van onder meer Lady Lynn, en veel meer leuks.

Volledig scherm De Fair Pay Cup: plots moest Team Vooruit met groene hesjes spelen © VDS

