Een van beste koffiebars van het land opent tweede vestiging in Gent: “Wat ons zo bijzonder maakt? Meer dan goede koffie”

GentTake Five in Gent werd onlangs bekroond tot een van de twaalf beste koffiebars van het land. Je moet er vaak vechten voor een plaatsje en aanschuiven voor een meeneemkoffie. De tweede vestiging – pas geopend aan de voet van De Krook, in wat vroeger een brouwerij was – was dus meer dan welkom.

Alexis Ywaska – opgegroeid in Brugge maar al jarenlang een trotse Gentenaar – heeft twintig jaar lang als steward gewerkt. Vanuit een liefde voor koffie, volgde hij tussendoor een barista-opleiding. “Zeker niet met het idee om een eigen koffiebar te beginnen”, grinnikt hij. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Alexis nam twee jaar lang een loopbaanonderbreking zodat hij in een koffiebar kon werken. Erna ging hij weer aan de slag in de luchtvaart, maar het bleef kriebelen. Daarom startte hij zes jaar geleden zijn eigen koffiebar op: Take Five in de Voldersstraat in Gent.

Volledig scherm Eigenaar Alexis Ywaska. © Wannes Nimmegeers

“Ik had nooit gedacht dat het zo’n succes zou worden”, zegt Alexis trots. “Het draait ontzettend goed en onlangs werd het door Gault&Millau verkozen tot een van de twaalf beste koffiebars van het land.” Wat Take Five zo bijzonder maakt? Meer dan alleen goede koffie volgens Alexis. “We hebben een ijzersterk team en de huiselijke sfeer doet ook veel.” Zodanig veel dat er veelal geen plaats meer is, ondanks het feit dat er twee verdiepingen zijn. De barista’s moeten regelmatig klanten wandelen sturen als ze willen neerzitten. Voor een afhaalkoffie, is het veelal aanschuiven. Een tweede locatie was dus meer dan welkom.

“We hadden van in het begin het idee om uit te breiden. Waar en wanneer, dat was onbekend, maar een paar jaar geleden heb ik dit pand al eens bezocht. Op 5 minuutjes wandelen van de eerste vestiging.” Vroeger, tot vier jaar geleden, was de stadsbrouwerij van Gruut hier. In de plaats zou een restaurant komen, maar toen kwam corona. “Wij hebben dan ook wat afgewacht, al is de pandemie een heel vruchtbare periode geworden voor ons. Enkele maanden geleden hebben we ons opnieuw kandidaat gesteld voor dit pand en we zijn uitgekozen.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Na een kleine verbouwing is Take Five nummer twee meer dan klaar om klanten te ontvangen, en die vinden al snel hun weg naar de voet van bibliotheek De Krook. Blikvanger is de grote bar in het midden van de ruimte, errond staan tafeltjes en zetels. De kaart is dezelfde als in Voldersstraat: naast verschillende soorten koffie is er ook thee, chai latte, matcha latte, chocolademelk, vers sap, huisgemaakte limonade, wijn, bubbels, bier, cocktails, ontbijt, lunch en zoetigheden.

Het grote verschil met de eerste vestiging is vooral de ruimte: de tweede vestiging is meer dan drie keer zo groot. En toch is het gezellig hier. Meer zelfs, het is ongetwijfeld een van de mooiste koffiebars van Gent. Bewijs: Take Five nummer twee is nog maar net open en het zit al vol klanten. Ook in de zomer belooft het een hotspot te zijn, als het terras uitstaat en de bar langs twee ingangen toegankelijk zal zijn.

Take Five, Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gent. in het weekend open van 9 tot 18 uur, in de week vanaf 8.30 uur. Voorlopig nog gesloten op dinsdag.

Volledig scherm Gezellig zitten binnen. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Take Five nummer Twee zit in het pand waar vroeger stadsbrouwerij Gruut zat. © Wannes Nimmegeers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.