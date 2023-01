Eerste van vier sluisdeuren komt vandaag toch niet aan bij Nieuwe Sluis in Terneuzen

De eerste van vier sluisdeuren zou vandaag van de Autrichehaven in Westdorpe naar de Nieuwe Sluis in Terneuzen gebracht worden maar dat is op het laatste moment gecanceld. ,,Helaas blijven de deur en het ponton in de Autrichehaven liggen. Er is veel wind voorspeld. Wij staan voor veiligheid en nemen geen onnodige risico’s. We blijven de voorspellingen volgen om een nieuw moment te vinden volgende week”, laat Debby van ‘t Westende van de Nieuwe Sluis weten.